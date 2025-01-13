Банк России повысил официальный курс доллара на 14 января

Так, курс доллара подняли с 101,9146 рубля 13 января до 102,7081 рубля. ЦБ также повысил курс юаня — до 13,8184 рубля.
При этом, регулятор понизил курс евро с 105,0464 рубля до 104,8556 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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