Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций США

Венгрия, продолжающая покупать российскую нефть, проведет переговоры с союзниками, чтобы противостоять росту цен. «Этот пакет санкций вновь ставит перед Центральной Европой серьезные проблемы», — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он ожидает, что сокращение поставок сырой нефти приведет к росту спросу на бензин, дизель и другое очищенное топливо, чтобы увеличит риски «очень серьезнога» роста цен в регионе.