Нефть и газ. Рынок оценивает последствия санкций

∙ Азиатские покупатели российской нефти в смятении от новых санкций — сообщают источники Bloomberg. Независимые китайские НПЗ провинции Шаньдун, которые выступали основными покупателями российской нефти, провели экстренные совещания на выходных. Представители индийских НПЗ заявили изданию, что готовятся к серьезным перебоям с поставками, которые могут продлиться от 3 до 6 месяцев. Тем не менее указанные НПЗ уже начинают изучать варианты обхода санкций — в их числе перенаправление морских партий российской нефти в более мелкие терминалы, в обход крупных портов, использование грузовиков вместо трубопроводов для ее транспортировки в Китае.