Нефть и газ. Рынок оценивает последствия санкций

Нефть марки Brent (фьючерс BRNH2025 на ICE Europe) сегодня продолжает ралли предыдущей недели. Котировки удерживаются на уровне максимума октября прошлого года. Цена поднялась выше 200-дневной скользящей средней и пробила нисходящее сопротивление, которое тянулось с апреля прошлого года. Это позитивный сигнал для среднесрочной динамики актива. Однако краткосрочно ралли уже может подходить к концу. Заметна перекупленность по индикатору RSI как дневного графика, так и 4-часового. Для движения выше необходимо, чтобы подключился еще какой-либо потенциальный фактор роста — например, новое ужесточение санкций против иранской нефти.
Стимулом к ралли выступил новый внушительный пакет санкций США против российской нефти. Под ударом оказались не только отдельные компании, но и значительное число танкеров теневого флота, а также танкеров Совкомфлота. Санкции, скорее всего, окажутся достаточно эффективными — по крайней мере, на период нескольких месяцев. И могут привести к выпадению существенного объема морского экспорта российской нефти и/или к расширению дисконта Urals к Brent.
Под ограничения попало порядка 180 судов. А так называемый теневой флот насчитывает порядка 800 танкеров. Напомним, что теневой флот позволяет России продавать свою нефть по цене выше установленного G7 потолка в $60 за баррель. Теперь эта возможность будет частично ограничена. Также под санкционное давление попали российские компании, которые занимались страхованием морских поставок нефти.
Под блокирующие санкции также попали Газпром нефть и Сургутнефтегаз, на которые приходится треть морского экспорта нефти из России.
Новостной фон
∙ Азиатские покупатели российской нефти в смятении от новых санкций — сообщают источники Bloomberg. Независимые китайские НПЗ провинции Шаньдун, которые выступали основными покупателями российской нефти, провели экстренные совещания на выходных. Представители индийских НПЗ заявили изданию, что готовятся к серьезным перебоям с поставками, которые могут продлиться от 3 до 6 месяцев. Тем не менее указанные НПЗ уже начинают изучать варианты обхода санкций — в их числе перенаправление морских партий российской нефти в более мелкие терминалы, в обход крупных портов, использование грузовиков вместо трубопроводов для ее транспортировки в Китае.
∙ По оценке Kpler, танкеры, попавшие под новые санкции США, перевозили более 530 млн б/с., что составляет порядка ⅖ морского экспорта российской нефти.
∙ Мировые инвестдома переоценивают последствия новых санкций для цен на нефть. Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent на 1-й квартал с 72 до 77,5 за баррель. По расчетам Citigroup, санкции ставят под угрозу 800 тыс. б/с российской нефти, «хотя фактические потери могут составить меньше половины этой цифры». Goldman Sachs не изменил своих ожиданий относительно поставок из России.
∙ Goldman Sachs рассмотрел сценарий похода Brent к $90 за баррель. По мнению аналитиков, это станет возможно в случае если администрация Дональда Трампа введет санкции против Ирана. Это приведет к одновременному сокращению на мировом рынке поставок как иранской, так и российской нефти — в общем объеме порядка 1 млн б/с.
∙ Попавшие под санкции танкеры, перевозившие российскую нефть, простаивают у берегов Китая.
∙ Управляющие активами сформировали самые крупные за 8 месяцев чистые длинные позиции по Brent еще до того, как США объявили о новом пакете санкций.
∙ На рынке опционов появился перекос в пользу бычьих опционов колл.
Фьючерсы на природный газ в последнее время демонстрируют довольно нервное поведение. На прошлой неделе котировки протестировали на прочность линии краткосрочных трендов и развернулись наверх. Сейчас цена подошла к верхней границе восходящего канала. На 4-часовом графике есть перекупленность по RSI.
EIA в пятницу обновило отчет о состоянии рынка природного газа.
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