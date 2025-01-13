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Нефть и газ. Рынок оценивает последствия санкций

Нефть марки Brent сегодня продолжает ралли предыдущей недели, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: AP 2024

Нефть марки Brent (фьючерс BRNH2025 на ICE Europe) сегодня продолжает ралли предыдущей недели. Котировки удерживаются на уровне максимума октября прошлого года. Цена поднялась выше 200-дневной скользящей средней и пробила нисходящее сопротивление, которое тянулось с апреля прошлого года. Это позитивный сигнал для среднесрочной динамики актива. Однако краткосрочно ралли уже может подходить к концу. Заметна перекупленность по индикатору RSI как дневного графика, так и 4-часового. Для движения выше необходимо, чтобы подключился еще какой-либо потенциальный фактор роста — например, новое ужесточение санкций против иранской нефти.

Стимулом к ралли выступил новый внушительный пакет санкций США против российской нефти. Под ударом оказались не только отдельные компании, но и значительное число танкеров теневого флота, а также танкеров Совкомфлота. Санкции, скорее всего, окажутся достаточно эффективными — по крайней мере, на период нескольких месяцев. И могут привести к выпадению существенного объема морского экспорта российской нефти и/или к расширению дисконта Urals к Brent.

Под ограничения попало порядка 180 судов. А так называемый теневой флот насчитывает порядка 800 танкеров. Напомним, что теневой флот позволяет России продавать свою нефть по цене выше установленного G7 потолка в $60 за баррель. Теперь эта возможность будет частично ограничена. Также под санкционное давление попали российские компании, которые занимались страхованием морских поставок нефти.

Под блокирующие санкции также попали Газпром нефть и Сургутнефтегаз, на которые приходится треть морского экспорта нефти из России.

Новостной фон

∙ Азиатские покупатели российской нефти в смятении от новых санкций — сообщают источники Bloomberg. Независимые китайские НПЗ провинции Шаньдун, которые выступали основными покупателями российской нефти, провели экстренные совещания на выходных. Представители индийских НПЗ заявили изданию, что готовятся к серьезным перебоям с поставками, которые могут продлиться от 3 до 6 месяцев. Тем не менее указанные НПЗ уже начинают изучать варианты обхода санкций — в их числе перенаправление морских партий российской нефти в более мелкие терминалы, в обход крупных портов, использование грузовиков вместо трубопроводов для ее транспортировки в Китае.

∙ По оценке Kpler, танкеры, попавшие под новые санкции США, перевозили более 530 млн б/с., что составляет порядка ⅖ морского экспорта российской нефти.

∙ Мировые инвестдома переоценивают последствия новых санкций для цен на нефть. Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent на 1-й квартал с 72 до 77,5 за баррель. По расчетам Citigroup, санкции ставят под угрозу 800 тыс. б/с российской нефти, «хотя фактические потери могут составить меньше половины этой цифры». Goldman Sachs не изменил своих ожиданий относительно поставок из России.

∙ Goldman Sachs рассмотрел сценарий похода Brent к $90 за баррель. По мнению аналитиков, это станет возможно в случае если администрация Дональда Трампа введет санкции против Ирана. Это приведет к одновременному сокращению на мировом рынке поставок как иранской, так и российской нефти — в общем объеме порядка 1 млн б/с.

∙ Попавшие под санкции танкеры, перевозившие российскую нефть, простаивают у берегов Китая.

∙ Управляющие активами сформировали самые крупные за 8 месяцев чистые длинные позиции по Brent еще до того, как США объявили о новом пакете санкций.

∙ На рынке опционов появился перекос в пользу бычьих опционов колл.

Фьючерсы на природный газ в последнее время демонстрируют довольно нервное поведение. На прошлой неделе котировки протестировали на прочность линии краткосрочных трендов и развернулись наверх. Сейчас цена подошла к верхней границе восходящего канала. На 4-часовом графике есть перекупленность по RSI.

EIA в пятницу обновило отчет о состоянии рынка природного газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».