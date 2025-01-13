Льготное кредитование бизнеса по программе «1764» сократится в пять раз

Она объяснила, что финансирование программы «1764» делится на две части.
«Во-первых, мы продолжим обслуживать свои обязательства по кредитам, выданным до 2025 года — их общая сумма около 800 млрд рублей. Возможно, будут какие-то корректировки, но льготные условия сохранятся», — отметила Илюшникова.
Вторая часть предполагает ежегодные объемы новых выдач кредитов в размере 100 млрд рублей. В рамках шестилетнего нацпроекта по поддержке малых и средних предприятий (МСП), который действовал до конца 2024 года, было порядка 500 млрд ежегодно, напомнила представитель ведомства.
«Льготных кредитов будут выдавать меньше, но они станут более адресными — мы будем концентрировать поддержку там, где это действительно необходимо для формирования новых рынков, отраслей, внедрения элементов роботизации, развития высокотехнологичных компаний, креативной экономики», — подчеркнула замглавы Минэка.
Благодаря этому государство сосредоточится преимущественно на тех отраслях, в которых хочет, чтобы МСП росли опережающими темпами, или которые только зарождаются, пояснила замминистра.
«Мы со своими программами идем либо туда, куда банки не хотят идти, либо туда, где действительно формируются новые точки роста. Поэтому самая популярная программа льготного кредитования “1764” сохранится», — подытожила она.