Льготное кредитование бизнеса по программе «1764» сократится в пять раз

«Льготных кредитов будут выдавать меньше, но они станут более адресными — мы будем концентрировать поддержку там, где это действительно необходимо для формирования новых рынков, отраслей, внедрения элементов роботизации, развития высокотехнологичных компаний, креативной экономики», — подчеркнула замглавы Минэка.