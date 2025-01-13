Индекс Мосбиржи, цена Brent выше $81, акции нефтяников: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 10 января индекс Мосбиржи прибавил 1,86%, до 2824,59 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил пятницу чуть выше — на отметке 2829,88 пункта, прибавив 2,05%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2,23%, до 873,09 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции «Т-Технологии» (+6,07%), «Северстали» (+5,23%), НЛМК (+4,83%), МТС (+4,45%), «Хэдхантера» (+4,41%).
Снижение котировок в составе бенчмарка за последнюю торговую сессию продемонстрировали только три компании: акции «Роснефти» упали на 2,06%, обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» снизились на 1,95% и 1,86% соответственно. Бумаги нефтяной компании подпали под блокирующие санкции США.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер обращает внимание, что в пятницу российский рынок акций опускался ниже 2750 пунктов, до 2744,58 пунктов на слухах о введении санкций США. Однако с дневного минимума бумаги прибавили почти 2,9% после официального анонса санкций. Как поясняет Зельцер, инвесторы продемонстрировали классический поведенческий паттерн: продавай на ожиданиях, откупай по факту.
«Обороты высокие — ₽178 млрд. Выкуп глубокой просадки рынка вкупе с повышенной ликвидностью говорят о перехвате инициативы фондовыми быками и завершении технической коррекции в рамках локального аптренда. Ожидания быстрого возврата индекса выше 2800 пунктов оказались абсолютно верными», — говорит Михаил Зельцер.
По мнению аналитика, российский рынок растет на фоне новостей о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. «Формально получили негатив от санкций, но ожидания геополитического послабления действуют на биржевой сентимент куда сильнее», — пояснил Зельцер. По его словам, индекс Мосбиржи имеет фундаментальную оценку 3500 пунктов с потенциалом роста 23%. Краткосрочно в январе индикатор может стремиться к 2900 пунктам.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин не исключает, что в начале недели волна роста индекса Мосбиржи продолжится, но, вероятно, окажется кратковременной. По его мнению, ближайшая область сопротивления находится рядом — на уровнях 2885−2910 пунктов. Карпунин считает, что при приближении к ним можно временно фиксировать длинные позиции. Аналитик полагает, что ключевой среднесрочный драйвер российского рынка по-прежнему связан с надеждами на улучшение геополитической ситуации.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Никиты Степанова, пробитие индексом уровня сопротивления 2888 пунктов может привести к росту до 3000 пунктов.
Цены на нефть
Котировки нефти Brent утром 13 января выросли на 2,17%, до $81,49 за баррель, превысив отметку $81 впервые с 8 октября прошлого года. В последний раз на достигнутых уровнях цена нефти была 13 августа 2024 года.
В целом за два дня котировки Brent взлетели почти на 6%.
В БКС отметили, что причиной ралли стало существенное расширение санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть. Дестабилизация потоков российской нефти в моменте может привести к частичному сокращению предложения на мировом рынке и тем самым поддержать нефтяные цены, говорится в обзоре брокера.
В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора, заявив, что они являются «самыми значительными» в этой отрасли.
В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, танкеры, перевозящие российскую нефть.
«Самые значительные» санкции США против нефтегаза России. Что важно знать.
Акции «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»
Акции «Газпром нефти» выросли по факту объявления американских санкций, хотя в первой половине дня снижались на слухах о том, что компания может войти в санкционный список. На пике котировки прибавляли 4,4%, до ₽620 за бумагу. По итогам торгов в пятницу, 10 января, акции закрылись на уровне ₽602,8 (+1,52%).
«Ранее аналогичная ситуация уже происходила: в ожидании санкций рынок был под давлением, а как только вышли новости, то он рос из-за закрытия коротких позиций», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
При этом бумаги «Газпром нефти» показали рекордный оборот торгов — ₽8,8 млрд. Для сравнения, днем ранее он составлял ₽1,2 млрд.
В компании сообщили, что новые ограничения уже учтены в ее операционных процессах и она продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. «Тем не менее полагаем, что в краткосрочной перспективе акции могут выглядеть хуже сектора», — предупредил Василий Карпунин.
Котировки привилегированных акций «Сургутнефтегаза» завершили пятницу снижением на 1,86%, до ₽57,2 за бумагу. Обыкновенные акции компании подешевели на 1,95%, до ₽23,4.
В то же время по факту выхода санкций бумаги «Сургутнефтегаза» также росли, однако не смогли отыграть утренний провал (на минимуме −4,38%, до ₽55,73).
Влияние санкций США на стоимость бизнеса корпорации еще только предстоит оценить, поэтому в ближайшее время бумаги могут проигрывать рынку, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Эксперты «Т-Инвестиций» отметили, что после введения ограничений компаниям «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» станет сложнее продавать сырье и нефтепродукты, и дисконт цен на них может расшириться. При этом эксперты отметили, что доля экспорта у «Сургутнефтегаза» выше, чем у «Газпром нефти». Дочка «Газпрома» более ориентирована на внутренний рынок, поэтому влияние санкций для нее будет менее чувствительно, полагают в «Т-Инвестициях».
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов, напротив, считает, что санкционные ограничения окажут наибольшее влияние на «Газпром нефть», чья маржинальность снизится. «Сургутнефтегаз» же пострадает несильно, так как компания обладает «денежной подушкой», а ее операционный бизнес занимает относительно небольшую часть в общем доходе, отметил эксперт.
«Новые ограничения усложнят операционные процессы российских компаний и заставят подстраиваться под изменившиеся условия. Точное влияние на финансовые результаты компаний и общий объем экспортной выручки оценить сложно, но российская экономика уже много раз показывала способность достаточно быстро адаптироваться к внешним ограничениям», — заключил Василий Карпунин.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,79, продать — по ₽102,43;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,85.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 107,97, продать — по 107,91;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,51.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,43, продать — по ₽14,19;
- Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,68, продать — по ₽12,74.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 10 января.
«Займер». Дивиденды на каждую акцию — ₽10,51. Дата выплаты — 28 января. Доходность — 7,27%.
Другие важные события
Минфин: отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре.
ЦБ: объем продаж валюты в январе — 12:00 мск.
Япония: торги не проводятся в связи с празднованием Дня совершеннолетия.
Китай: торговый баланс, импорт и экспорт в декабре — 06:00 мск.
США: потребительские инфляционные ожидания в декабре — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2824,59 (+1,86%).
Индекс РТС: 873,09 (+2,23%).
S&P 500: 5827,00 (-1,54%).
Dow Jones Industrial Average: 41 938,45 (-1,63%).
NASDAQ Composite: 19 161,63 (-1,63%).