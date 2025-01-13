«Газпром» подтвердил письмо о массовых сокращениях в центральном аппарате

В 2015 году «Газпром» намеревался увеличить численность сотрудников на 1%. Так тогда в компании отвечали на сообщения «Интерфакса» об обсуждении сокращения персонала на 15−25%. В 2017 году в «Газпроме» и дочерних компании готовились сокращения до 500 человек. Это было связано с идей поэтапного перехода к реализации новых проектов инвестпрограммы «Газпрома» на основе EPC-контрактов, сообщали источники РБК.