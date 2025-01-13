«Газпром» подтвердил письмо о массовых сокращениях в центральном аппарате

Письмо с предложением заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера о сокращениях численности центрального аппарата компании — подлинное. Об этом Forbes сообщил зампредседателя правления «Газпрома», начальник Департамента информационной политики Сергей Куприянов.
«Документ актуальный. Комментировать не планируем», — сказал Куприянов изданию.
О планах массовых сокращениях в «Газпроме» ранее сообщил петербургский портал 47news. Он отмечал, что в компании рассматривается идея о сокращении центрального аппарата компании вдвое — с 4100 до 2500 человек. Информация об этом содержалась в опубликованном изданием письме Илюхиной Миллеру. Оно было отправлено 23 декабря и называлось «Об изменении подходов к управлению персоналом».
В опубликованном изданием письме говорилось, что численность сотрудников администрации «Газпрома» (центрального аппарата и филиала 644 в Санкт-Петербурге) более 4100 человек, фонд оплаты труда которых достиг суммы в более чем 50 млрд руб. «Вызовы, стоящие перед группой “Газпром” требуют сокращения сроков подготовки и принятия решений, для чего необходимо провести работу по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов, порождаемых персоналом, незанятым на регулярной основе в деятельности Общества».
Для этого Илюхина предложила сократить численность администрации компании до порядка 2500 сотрудников, а высвободившиеся средства — «направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала».
В 2015 году «Газпром» намеревался увеличить численность сотрудников на 1%. Так тогда в компании отвечали на сообщения «Интерфакса» об обсуждении сокращения персонала на 15−25%. В 2017 году в «Газпроме» и дочерних компании готовились сокращения до 500 человек. Это было связано с идей поэтапного перехода к реализации новых проектов инвестпрограммы «Газпрома» на основе EPC-контрактов, сообщали источники РБК.
«Газпром» официально перенес центральный офис в Санкт-Петербург в 2021 году — теперь оно зарегистрировано в здании Лахта-центра по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Бывшее здание центрального офиса компании в Москве на улице Наметкина весной 2024 годабыло передано на баланс ООО «Газпром трансгаз Москва».