Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страны

Химическая промышленность Великобритании находится на грани «вымирания», заявил глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф, пишет The Times.

Источник: AP 2024

«Мы становимся свидетелями исчезновения одной из наших важнейших отраслей промышленности, поскольку из химического производства выжимают все соки», — сказал он после закрытия завода компании по производству синтетического этанола в городе Грейнджмут в центральной части Шотландии в начале января.

По данным издания, из-за закрытия завода более 500 человек лишились рабочих мест, а Великобритания стала полностью зависеть от импорта синтетического этанола, который используются в производстве различных продуктов: от лекарств до красок и косметики.

Ineos обвинила власти в отсутствии энергетической стратегии и высоких налогах на выбросы углерода. «Деиндустриализация Великобритании ничего не дает для окружающей среды. Она просто переносит производство и выбросы в другие места. Великобритания, и особенно северная ее часть, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах», — отметил Рэтклифф.

Компания Ineos основана в 1998 году. Она управляет 173 предприятиями в 32 странах, на которых работают около 25 тыс. человек. Компания вышла за пределы нефтехимической отрасли и занялась добычей нефти и газа, а также целым рядом других направлений, включая автомобилестроение, моду и спорт. Ineos — один из крупнейших в мире производителей химической продукции.

С 2021 года химическое производство в Великобритании сократилось почти на 40%, пишет издание. За последние пять лет в стране закрылись десять крупных химических предприятий.

Весной 2022 года власти Великобритании ввели налог на непредвиденные доходы в добывающей отрасли. Через два года топ-менеджеры и аналитики заявили, что это нанесло ущерб отрасли.

Больше всего на налог жаловались небольшие независимые компании, которые в основном работают на месторождениях в Северном море. По их данным, они также не имеют выгоды от колебаний нефтяных цен в связи с конфликтом России и Украины, которую получают в основном крупные корпорации, наладившие диверсифицированный бизнес.