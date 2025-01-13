Британский химический гигант предупредил о гибели промышленности страны

Компания Ineos основана в 1998 году. Она управляет 173 предприятиями в 32 странах, на которых работают около 25 тыс. человек. Компания вышла за пределы нефтехимической отрасли и занялась добычей нефти и газа, а также целым рядом других направлений, включая автомобилестроение, моду и спорт. Ineos — один из крупнейших в мире производителей химической продукции.