Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 20%

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ (с 16% в июле до 21% на конец года) банки корректировали стоимость своих кредитных продуктов для клиентов. За январь—октябрь 2024 года средние ставки по ссудам до 1 года в России выросли на 3,75 п.п., до 24,78%, по кредитам от 1 года до 3 лет — более чем на 7п.п., до 24,78%, а по кредитам от 3 лет — 5,45 п.п., следует из статистики ЦБ. Банк России в октябре временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке, в декабре аналогичные послабления распространились на потребкредиты и кредитные карты.