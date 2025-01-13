Аналитики назвали лидирующий сектор по росту средних зарплат

За десять месяцев 2024 года реальная зарплата (то есть за вычетом инфляции) в среднем по стране выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщал Росстат. В номинальном выражении в октябре она достигла 86,5 тыс. руб., повысившись на 17,9% по сравнению с январем—октябрем 2023 года.