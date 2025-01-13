Агентство «Эксперт РА» рассказало о сценариях развития страхового рынка

«“Эксперт РА” рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37−40%», — сказано в материалах.
Во втором прогнозе агентство предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%.
«Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки», — отмечается в обзоре.
Эксперты считают при этом, что связанные с кредитованием страхование от несчастных случаев и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появления альтернативы в виде долевого страхования жизни (ДСЖ), отметили в рейтинговом агентстве.