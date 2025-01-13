Агентство «Эксперт РА» рассказало о сценариях развития страхового рынка

«“Эксперт РА” рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37−40%», — сказано в материалах.