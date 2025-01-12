Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради поста

С 2011 по 2015 год Бессент был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной структуры американского миллиардера Джорджа Сороса (его состояние по оценке Forbes $7,2 млрд). Bloomberg отмечал, что Бессент может стать вторым главой Минфина после Стивена Мнучина, который сотрудничал с Соросом — миллиардер был одним из инвесторов основанного Мнучином хедж-фонда Dune Capital Management. Мнучин был министром в первый срок Трампа.