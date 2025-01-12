«Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для центральной Европы серьезные вызовы… Санкции уходящей американской администрации могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Он добавил, что включение в санкционный список российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 56,15% «Газпром нефть» и «Газпром») приведет к дефициту нефти на европейском рынке и, как следствие, увеличению спроса на нефтепродукты при отсутствии роста предложения.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.