США втрое увеличили импорт российского шоколада

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, с января по ноябрь Соединенные Штаты импортировали из России какао и продуктов из него почти на два с половиной миллиона долларов — в три раза больше, чем годом ранее. Это максимальный объем закупок с 2021 года.
Рекордным оказался и импорт за ноябрь — в этом месяце американцы купили российского какао на 389 тысяч долларов (максимум с января 2022-го). За месяц показатель вырос на один процент, а за год — в 2,1 раза.
США в основном покупают у России шоколад и другие готовые продукты с какао — например, конфеты. Изредка импортируется какао-порошок без подсластителей, но его объемы невелики.
При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, но нарастили — какао-порошка. Так, шоколада Россия поставила на 376 тысяч долларов (в октябре было 381 тысяча), а порошка — на 12,7 тысячи (в октябре — на 3,7 тысячи). По итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.
США — крупнейший импортер шоколада в мире. Первое место среди поставщиков занимает Канада, далее идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.