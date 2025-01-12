США втрое увеличили импорт российского шоколада

При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, но нарастили — какао-порошка. Так, шоколада Россия поставила на 376 тысяч долларов (в октябре было 381 тысяча), а порошка — на 12,7 тысячи (в октябре — на 3,7 тысячи). По итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.