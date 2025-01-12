Сийярто предупредил об опасности антироссийских санкций для Европы

Вучич отметил, что Верма говорил remove («устранить») о российском участии в NIS, хотя в другом месте упоминалось reduce («сократить»). По его словам, разница в трактовках приводит к неопределенности, в частности, из-за возможного размера доли для выкупа Сербией. Если речь идет о полном исключении российского участия, то это более 50%, если же о сокращении до менее чем половины, то о 7%. Это нужно прояснить для переговоров, отмечал он.