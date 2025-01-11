Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сократила поставки палладия в США

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Импорт Соединенными Штатами палладия из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможни.

Источник: © РИА Новости

Так, суммарно за январь-ноябрь 2024 года США импортировали из РФ палладия на 861,9 миллиона долларов, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие объемы стали минимальными с 2017 года.

При этом суммарный объем импорта Штатами российского палладия по итогам одиннадцати месяцев впервые за 6 лет опустился ниже миллиарда долларов — в 2018 году он составлял 924,7 миллиона.

Россия в американском импорте палладия за одиннадцать месяцев заняла первое место. В пятерку также вошли ЮАР — 807,2 миллиона долларов, Южная Корея — 92,9 миллиона, Бельгия — 78,8 миллиона и Италия — 34,5 миллиона.