Россия сократила поставки палладия в США

Так, суммарно за январь-ноябрь 2024 года США импортировали из РФ палладия на 861,9 миллиона долларов, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие объемы стали минимальными с 2017 года.
При этом суммарный объем импорта Штатами российского палладия по итогам одиннадцати месяцев впервые за 6 лет опустился ниже миллиарда долларов — в 2018 году он составлял 924,7 миллиона.
Россия в американском импорте палладия за одиннадцать месяцев заняла первое место. В пятерку также вошли ЮАР — 807,2 миллиона долларов, Южная Корея — 92,9 миллиона, Бельгия — 78,8 миллиона и Италия — 34,5 миллиона.