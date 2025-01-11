Россия осталась одним из крупнейших поставщиков газа в Испанию

В результате санкций ЕС в ответ на начало российской военной операции на Украине, приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа и взрывов на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу сократились. Брюссель заявлял о намерении полностью отказаться от российского топлива и нарастил закупки СПГ, в том числе из США и Катара.