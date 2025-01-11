Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из Китая, пишут СМИ

Санкции США против Ирана предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре 2024 года министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.