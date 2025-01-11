Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из Китая, пишут СМИ

По данным источников газеты, нефть взята из запаса объёмом не менее 25 миллионов баррелей, который Иран отправил в Китай в конце 2018 года, когда опасался, что введение новых санкций первой администрацией избранного президента США Дональда Трампа помешает стране экспортировать нефть.
«Иран отгрузил почти 3 миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае в попытке собрать средства, которые можно было бы использовать для поддержки союзных Ирану вооружённых формирований на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, Китай одобрил вывоз Ираном нефти после переговоров с иранскими чиновниками в конце ноября и декабре 2024 года.
Санкции США против Ирана предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре 2024 года министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.