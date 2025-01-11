Эксперт рассказала, каким будет 2025 год для российского рынка труда

«По оценкам государства, на данный момент стране не хватает около 740 тыс. сотрудников IT-сферы, однако бизнес ощущает нехватку специалистов еще сильнее — он называет цифры до 1 млн человек. Наибольшим спросом пользуются инженеры информационной безопасности из-за возросшего количества кибератак. Далее называют разработчиков моделей машинного обучения, системных аналитиков и специалистов по работе с Big Data. Важно, что для этих специалистов одним из ключевых навыков является умение работать с искусственным интеллектом. Такие сотрудники будут самыми востребованными. Нейросети помогают в решении кадрового дефицита в ИТ — можно делегировать часть задач искусственному интеллекту. Однако полностью заменить IT-сотрудников ИИ не сможет», — подчеркнула эксперт.