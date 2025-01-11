Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию

Сербский президент говорил о планах США ввести санкции в отношении NIS еще в декабре, назвав решение геополитическим. По словам Вучича, они могут вступить в силу 15 марта и создать серьезные проблемы для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Сербии. В связи с этим он собирается провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) и после обсудить ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным.