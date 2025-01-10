В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
Как сообщил в четверг министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства, мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки.
Дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%.
Министр транспорта уточнил, что со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой.
Также проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.