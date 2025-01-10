В Nvidia сочли вредными для США планы Байдена по чипам

Страны, как предполагается, будут разделены на три группы. В первую войдут сами США и 18 союзников, таких как Германия, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Тайвань. Компании смогут свободно размещать вычислительные мощности в этих странах, а компании со штаб-квартирой там смогут получить разрешение правительства поставлять чипы в центры обработки данных в большинство других частей мира. Это будет возможно при условии, что не более четверти их общей вычислительной мощности расположено за пределами стран первой группы и не более 7% в какой-либо из стран второй. Компании также должны будут соблюдать требования безопасности, установленные правительством. Кроме того, компании со штаб-квартирой в США, подающие заявку на получение такого разрешения, должны хранить как минимум половину своих общих вычислительных мощностей на американской территории. Так США хотят гарантировать, что они и их союзники всегда будут иметь больше вычислительных мощностей, чем остальной мир.