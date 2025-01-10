В 2024 году во всем мире каждый день прибавлялось по 154 биткоиновых миллионера

Finbold сообщает, что больше всего в мире существует адресов Bitcoin, на которых объем этой криптовалюты в пересчете на доллары не превышает $100−47,6 млн. На втором месте — адреса с биткоинами на сумму от $100 до $100 023: 2 млн. Адресов с криптовалютой на сумму от $1 тыс. до $10 тыс. насчитывается 11,5 млн. От $10 тыс. до $100 тыс.— 4,2 млн. От $100 тыс. до $1 млн — 813 тыс. От $1 млн до $10 млн — 138 тыс. Свыше $10 млн — 14 тыс.