США сократили импорт черных металлов и руд из России

В прошедшем году США приобретали у России черные металлы и изделия из них, алюминий, руды, а также медь в небольших объемах. Больше всего за январь-ноябрь 2024 года Штаты купили у РФ черных металлов — на 12,6 миллиона долларов. Это оказалось в 16 раз меньше, чем за такой же период 2023 года. Из этой группы товаров у американцев самыми востребованными были ферросплавы.