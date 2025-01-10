США сократили импорт черных металлов и руд из России

В прошедшем году США приобретали у России черные металлы и изделия из них, алюминий, руды, а также медь в небольших объемах. Больше всего за январь-ноябрь 2024 года Штаты купили у РФ черных металлов — на 12,6 миллиона долларов. Это оказалось в 16 раз меньше, чем за такой же период 2023 года. Из этой группы товаров у американцев самыми востребованными были ферросплавы.
Сократились поставки в США и российского алюминия, в основном необработанного, — в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов. Также в 5,3 раза упал импорт Вашингтоном металлических руд — до 872 тысяч долларов с 4,6 миллиона долларов. Из них РФ больше всего продавала ниобиевые, танталовые, ванадиевые и циркониевые руды.
Кроме того, в небольших объемах американцы приобретали изделия из черных металлов — 116 тысяч долларов, что в 5,4 раза меньше, чем годом ранее, и меди — 13 тысяч, что втрое меньше, чем за одиннадцать месяцев 2023 года. Из этих товарных групп чаще всего импортировались металлические винты, болты, гайки и тому подобное.