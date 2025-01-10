Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на Мосбирже, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:42 мск 10 января совокупная стоимость бумаг «Сбера» составляла ₽6,14 трлн (₽5,869 трлн — обыкновенные акции, ₽272 млрд — привилегированные), стоимость всех акций «Роснефти» на этот момент была равна ₽5,823 трлн.
Сегодня утром акции нефтяной компании упали в связи с тем, что первый день торгуются без промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года. На открытии торгов снижение доходило до 6,24% (₽538,95 за бумагу). Позднее динамика замедлилась — на 12:52 мск котировки теряют 4,5% (₽548,95 за бумагу).
Менее месяца назад, 19 декабря, «Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации и стала самой дорогой компанией России.
Сбербанк впервые стал самой дорогой компанией в ноябре 2016 года, тогда он обогнал по капитализации «Роснефть». В последующие годы лидерство переходило от одной крупной компании к другой. Так, в 2022 году первое место занимал «Газпром» на фоне аномально высоких цен на газ в Европе, а в 2023 году на первой строчке снова оказался «Сбер». Драйверы его роста — возвращение к публикации отчетности осенью 2022 года и ожидание рекордных дивидендов за 2023 год.
В 2024 году обыкновенные акции Сбербанка удержали первенство среди самых популярных голубых фишек российского рынка. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка в ноябре стали самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов (30% и 7% соответственно), свидетельствуют данные Мосбиржи. Для сравнения, на втором месте в этом списке были акции ЛУКОЙЛа с долей 16%.
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка в этом году. По самому консервативному прогнозу к концу года обыкновенные акции вырастут примерно на 4%, до ₽290. Согласно более оптимистичному прогнозу, бумаги за год подорожают до ₽370.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что перспективы Сбербанка во многом определяются дальнейшим развитием российской экономики, а также динамикой уровня кредитования. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что для уверенного роста котировок понадобятся улучшение конъюнктуры на российском фондовом рынке и урегулирование украинского конфликта.
Что касается дивидендов, то старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев считает, что за 2024 год банк может направить около ₽34,9 на акцию, что чуть выше выплаты за 2023 год — ₽33,3 на акцию. По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, дивиденды по итогам 2024 года составят ₽36−37 на акцию.