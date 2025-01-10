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Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

Утром 10 января акции «Роснефти» упали, так как прошел день, когда их можно было купить под дивиденды. На этом фоне компания уступила лидерство по капитализации Сбербанку.

Источник: Shutterstock

Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на Мосбирже, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:42 мск 10 января совокупная стоимость бумаг «Сбера» составляла ₽6,14 трлн (₽5,869 трлн — обыкновенные акции, ₽272 млрд — привилегированные), стоимость всех акций «Роснефти» на этот момент была равна ₽5,823 трлн.

Сегодня утром акции нефтяной компании упали в связи с тем, что первый день торгуются без промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года. На открытии торгов снижение доходило до 6,24% (₽538,95 за бумагу). Позднее динамика замедлилась — на 12:52 мск котировки теряют 4,5% (₽548,95 за бумагу).

Менее месяца назад, 19 декабря, «Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации и стала самой дорогой компанией России.

Сбербанк впервые стал самой дорогой компанией в ноябре 2016 года, тогда он обогнал по капитализации «Роснефть». В последующие годы лидерство переходило от одной крупной компании к другой. Так, в 2022 году первое место занимал «Газпром» на фоне аномально высоких цен на газ в Европе, а в 2023 году на первой строчке снова оказался «Сбер». Драйверы его роста — возвращение к публикации отчетности осенью 2022 года и ожидание рекордных дивидендов за 2023 год.

В 2024 году обыкновенные акции Сбербанка удержали первенство среди самых популярных голубых фишек российского рынка. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка в ноябре стали самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов (30% и 7% соответственно), свидетельствуют данные Мосбиржи. Для сравнения, на втором месте в этом списке были акции ЛУКОЙЛа с долей 16%.

Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка в этом году. По самому консервативному прогнозу к концу года обыкновенные акции вырастут примерно на 4%, до ₽290. Согласно более оптимистичному прогнозу, бумаги за год подорожают до ₽370.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что перспективы Сбербанка во многом определяются дальнейшим развитием российской экономики, а также динамикой уровня кредитования. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что для уверенного роста котировок понадобятся улучшение конъюнктуры на российском фондовом рынке и урегулирование украинского конфликта.

Что касается дивидендов, то старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев считает, что за 2024 год банк может направить около ₽34,9 на акцию, что чуть выше выплаты за 2023 год — ₽33,3 на акцию. По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, дивиденды по итогам 2024 года составят ₽36−37 на акцию.