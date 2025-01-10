Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

Сбербанк впервые стал самой дорогой компанией в ноябре 2016 года, тогда он обогнал по капитализации «Роснефть». В последующие годы лидерство переходило от одной крупной компании к другой. Так, в 2022 году первое место занимал «Газпром» на фоне аномально высоких цен на газ в Европе, а в 2023 году на первой строчке снова оказался «Сбер». Драйверы его роста — возвращение к публикации отчетности осенью 2022 года и ожидание рекордных дивидендов за 2023 год.