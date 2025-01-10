«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифов

Цены на домашний интернет поднимает не только «Ростелеком», но и другие провайдеры, в том числе региональные, говорит гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, этот рост укладывается в инфляцию. «Это связано в первую очередь с ростом стоимости услуг по поддержанию состояния линий передач, инфляцией и проблемами с приобретением телекоммуникационного оборудования, которое сейчас ввозится через параллельный импорт. Ставка рефинансирования крайне высокая, что делает невозможным использование кредитов», — пояснил эксперт. По его словам, цены в среднем растут на 5−7%, но «это повышение может быть не единственным в году, поэтому по итогам года рост может составить 10−12%».