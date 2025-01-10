Риэлтор объяснила, на что обратить внимание при выборе съемной квартиры

Она порекомендовала проверить в открытых источника, не выставлена ли квартира на продажу. Это особенно актуально в случаях, если на аренду действует скидка в 30−50% от рыночной цены.
«Это важно, поскольку ваши планы относительно долгосрочной аренды могут быть нарушены, либо же собственники будут вас беспокоить и просить периодически показать квартиру потенциальным покупателям и обеспечить доступ туда. Кстати, если у вас есть возможность выбирать период для старта аренды, то лучшее время — с декабря до февраля и примерно с середины мая до середины июля. В это время, как правило, арендаторов на рынке меньше, за счет чего собственники более охотно соглашаются на торг, и при этом удается зафиксировать цену на продолжительное время», — уточнила Дягилева.
Далее, риэлтор посоветовала обратить внимание, отмечен ли в договоре минимальный период проживания, после которого можно вернуть страховой депозит.
«Это означает, что если вы планируете аренду, например, на 3−4 месяца, а в договоре указан минимальный срок в полгода или год, то вам нужно быть заранее готовыми к потере страхового депозита, который, как правило, равен месячной оплате», — сказала она.
Дягилева уточнила, что, если планируется жить в квартире длительное время, в целях безопасности есть смысл указать срок не более шести месяцев — на случай, если внезапно изменятся обстоятельства, которые могут вынудить постояльцев съехать раньше запланированной даты.
В-третьих, по словам эксперта, стоит обратить внимание на наличие необходимой мебели и техники и их состояние. Если не осмотреть их сразу, договориться о внесении изменений после подписания договора будет сложнее.
Аналогичные требования стоит предъявить к ремонту. В договоре аренды обычно прописано, что арендаторы не имеют права заниматься ремонтом квартиры без согласия собственника. Если во время осмотра квартиры станет ясно, что хочется изменить цвет обоев, такую возможность необходимо заранее обсудить с собственником, указала Дягилева.
«В-четвертых, если у вас есть домашние питомцы, то обязательно обсудите с собственником, готов ли он их заселить вместе с вами. Если арендатор делает это без разрешения, то собственник имеет право выселить его без возврата страхового депозита, поскольку это нарушение правил проживания», — подчеркнула риэлтор.
Она уточнила, что такие же требования касаются числа проживающих в квартире людей — если жилье сняли на семью из трех человек, а постояльцев фактически больше, это является нарушением условий договора. Такое требование собственников диктуется тем, что от количества жильцов зависит скорость износа квартиры, подчеркнула эксперт.
В-пятых, Дягилева призвала обратить внимание на соседей, рядом с которыми придется проживать. Для этого стоит осматривать жилье вечером, после 19−20 часов, когда большинство жильцов находятся дома. Так получится более реально оценить образ жизни соседей и качество шумоизоляции квартиры.
«Кроме того, в договоре имеет смысл обратить внимание на пункт, как часто собственник имеет право менять цену — он должен быть прописан», — отметила риэлтор.
По ее словам, распространена такая практика, что при отсутствии этого пункта в договоре, собственники предлагают повысить стоимость аренды уже через 2−3 месяца, ссылаясь на изменения рыночной ситуации или иные причины. Дягилева порекомендовала обсудить этот момент и прописать в тексте договора, что изменение цены может производиться раз в год и составлять 5−10%, в зависимости от текущей экономической ситуации в РФ или конкретном регионе страны.
Еще один важный нюанс договора аренды — на ком лежит оплата коммунальные услуг и других дополнительных платежей. К примеру, в Москве, чаще всего счета за коммунальные услуги оплачивает собственник жилья, а квартиросъемщик платит за потребленную воду и электроэнергию по счетчикам, а также за интернет и прочие дополнительные услуги. Идеально, если арендатор раз в месяц снимает показания счетчиков, направляет их владельцу, который сообщает, сколько нужно доплатить и получает дополнительную сумму, чтобы оплатить услуги самостоятельно, считает эксперт.
Дягилева предложила заранее обсудить возможные дополнительные расходы, которые нужно будет понести жильцам.
«Например, в некоторых домах (бизнес-класса особенно) с вас может взиматься оплата охраны, которая может составлять несколько тысяч рублей, и изначально это может быть неочевидно. Если вы арендуете квартиру вместе с машино-местом, то нужно прописать, включена ли эта оплата в общую сумму. Кроме того, в ряде случаев за машино-место могут взиматься дополнительные коммунальные платежи. Все это важно для понимания итоговой стоимости аренды квартиры для вас», — уточнила она.
Риэлтор обратила внимание еще на два важных пункта, актуальных при аренде жилья, расположенного на первом этаже. Во-первых, это слив воды на кухне, в туалете, в ванной комнате и в раковинах. Чтобы проверить, хорошо ли уходит вода, достаточно открыть кран полностью. Если жидкость сливается плохо, для арендатора это может обернуться устранением засоров.
«Во многих ЖК (включая новый жилой фонд) на первых этажах часто располагаются объекты инфраструктуры (салоны красоты, магазины, кафе). Важно, чтобы квартира не находилась рядом с местом, где хранится много пищевых продуктов, потому что с высокой вероятностью это приведет к появлению в квартире тараканов», — подытожила Дягилева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».