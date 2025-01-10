Риэлтор объяснила, на что обратить внимание при выборе съемной квартиры

«Это важно, поскольку ваши планы относительно долгосрочной аренды могут быть нарушены, либо же собственники будут вас беспокоить и просить периодически показать квартиру потенциальным покупателям и обеспечить доступ туда. Кстати, если у вас есть возможность выбирать период для старта аренды, то лучшее время — с декабря до февраля и примерно с середины мая до середины июля. В это время, как правило, арендаторов на рынке меньше, за счет чего собственники более охотно соглашаются на торг, и при этом удается зафиксировать цену на продолжительное время», — уточнила Дягилева.