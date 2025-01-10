Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей

Так, в ноябре «плохая» задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3% к предыдущему месяцу и составила 491 миллиард рублей. Это стало максимальным значением за последние годы.
При этом количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 миллиона штук против 7,5 миллиона месяцем ранее.
В целом у россиян на руках по итогам ноября было 96 миллионов карт, а задолженность по ним составляла 4,4 триллиона рублей. Месяцем ранее в России было открыто 95,6 миллиона штук «пластика» на 4,3 триллиона рублей.