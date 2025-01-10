Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет

«В предыдущие пять лет в России было несколько эпизодов, когда склонность к сбережениям в наличной форме возрастала: в пандемию, в кризис 2022 года. Этот объем наличных не имел полного возврата в банковскую систему, в 2024 году это наконец произошло. То есть за год удалось “собрать с рук” наличные, которые откладывались на протяжении нескольких лет. Получается, мы увидели завершение некого пятилетнего цикла, мы “проели подушку” наличности, которая была», — говорит Донец.