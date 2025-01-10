Крупнейший морской угольный терминал предупредил о рисках недозагрузки

Механизм отдельных соглашений введен, чтобы обеспечить стабильную работу угольных предприятий Сибири в условиях ограниченной пропускной способности железной дороги. Но он не позволяет РЖД везти более маржинальные грузы: нефтяные грузы, металлическую руду, удобрения и зерно. Президент РЖД Олег Белозеров в октябре обращался к Владимиру Путину с просьбой отказаться от этого механизма в 2025 году, в противном случае РЖД пришлось бы сократить инвестпрограмму из-за потери части доходов, которые холдинг мог бы получить на перевозке более прибыльных грузов. Белозеров оценивал потенциальные потери РЖД в случае продления соглашений в 2025 году в 25 млрд руб.