Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽228 млрд

Дополнительно популярности денежных фондов среди инвесторов способствовали и длинные новогодние праздники. «Опыт 2023 года показал, что фонды денежного рынка являются хорошим инструментом для того, чтобы спокойно переждать январские праздники с минимальным риском и при этом получить доходность на уровне 18−19% годовых», — отмечает Быковец. При этом размещение средств в фонды денежного рынка может быть временным явлением, обращает внимание Тетерин. В начале 2025 года инвесторы могут внимательнее оценить, куда еще им направить свои средства, добавляет эксперт.