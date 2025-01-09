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В Сочи оценили турпоток в праздники по порциям шашлыка и глинтвейна

Власти Сочи рассказали о том, сколько съели шашлыка, хинкали и выпили глинтвейна и игристого туристы за время новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Freepik

«За новогодние и рождественские праздники на курорте съедено 562 тысячи порций шашлыка, 29 тысяч хачапури, 99,5 тонны мандаринов. Выпито 161 тысяча порций глинтвейна и 314 тысяч порций чая. В рознице отпущено свыше 201 тысячи бутылок игристого вина», — сказано в сообщении.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что с 31 декабря по 5 января на курорте были пиковые дни для посещения. В целом Сочи принял около 500 тыс. туристов, включая однодневных.

Годом ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что за новогодние и рождественские праздники 2023/24 на курорте туристы съели 541 тыс. порций шашлыка, 28 тыс. порций хачапури, 98 т мандаринов. Также год назад во время праздничных дней было выпито 155,5 тыс. порций глинтвейна и 302 тыс. порций чая.