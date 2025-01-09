В Сочи оценили турпоток в праздники по порциям шашлыка и глинтвейна

«За новогодние и рождественские праздники на курорте съедено 562 тысячи порций шашлыка, 29 тысяч хачапури, 99,5 тонны мандаринов. Выпито 161 тысяча порций глинтвейна и 314 тысяч порций чая. В рознице отпущено свыше 201 тысячи бутылок игристого вина», — сказано в сообщении.
Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что с 31 декабря по 5 января на курорте были пиковые дни для посещения. В целом Сочи принял около 500 тыс. туристов, включая однодневных.
Годом ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что за новогодние и рождественские праздники 2023/24 на курорте туристы съели 541 тыс. порций шашлыка, 28 тыс. порций хачапури, 98 т мандаринов. Также год назад во время праздничных дней было выпито 155,5 тыс. порций глинтвейна и 302 тыс. порций чая.