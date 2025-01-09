В России за 2024 год построили свыше 107 млн квадратных метров жилья

В 2023 году в России было введено 110,1 млн кв. м жилья. Это рекордный показатель за всю историю страны, включая советский период. Однако на фоне окончания льготной ипотеки появились предпосылки для сокращения ввода жилья. Об этом говорил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, в этом году ввод жилья в стране идет с некоторым опережением. «Но мы не обольщаемся, что все время так эффективно будем действовать. Есть и предпосылки для снижения — это снижение льготной ипотеки», — сказал Ирек Файзуллин.