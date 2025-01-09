В России за 2024 год построили свыше 107 млн квадратных метров жилья

В России в 2024 году построили свыше 107 млн кв. м жилья, это на 2,7% меньше, чем в рекордном 2023 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства у президента.
«За счет системных мер поддержки обеспечен ежегодный рост объемов ввода жилья с 82 млн кв. м в 2019 году до 110,4 млн кв. м в позапрошлом году. В прошлом году мы ввели 107,4 млн кв. м жилья. Это всего лишь на 2,7% ниже, чем в рекордном 2023-м», — доложил Марат Хуснуллин. «Но при этом хочу отметить, что у нас введен рекордный объем в индивидуальном жилищном строительстве — 62 млн кв. м. Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году», — отметил он.
Такой прирост объемов ИЖС вице-премьер объяснил популярностью частных домов среди россиян, льготными программами в сегменте, а также развитием транспортной и коммунальной инфраструктуры. Среди причин он также указал программу социальной газификации и упрошенную регистрацию.
Всего с 2019 года в России было построено 577 млн кв. м жилья. «Это даже в мировых масштабах серьезный показатель. Мы обновили 12% всего жилого фонда», — отметил зампредправительства. К 2030 году эта цифра должна вырасти до 20%, добавил он.
В 2023 году в России было введено 110,1 млн кв. м жилья. Это рекордный показатель за всю историю страны, включая советский период. Однако на фоне окончания льготной ипотеки появились предпосылки для сокращения ввода жилья. Об этом говорил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, в этом году ввод жилья в стране идет с некоторым опережением. «Но мы не обольщаемся, что все время так эффективно будем действовать. Есть и предпосылки для снижения — это снижение льготной ипотеки», — сказал Ирек Файзуллин.