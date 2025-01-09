Торгпред призвал наладить промышленную кооперацию России с Китаем

«В 2024 году России и Китаю удалось не допустить снижения общих объемов товарооборота, более того, полагаю, что мы даже увидим их незначительное увеличение», — заявил Дахновский.
Также следует признать, добавил торгпред, что динамика изменения товарооборота — показатель важный, но не единственный.
«Задача теперь — не просто наращивать размеры взаимной торговли, но прежде всего налаживать промышленную кооперацию, двигаться в сторону более сложных и углубленных форм экономического взаимодействия», — подчеркнул он.
По словам Дахновского, российские и китайские бизнесмены заинтересованы во взаимных инвестициях.
«Помогаем им прорабатывать различные варианты локализации производств, как российских в Китае, так и китайских в России», — добавил торгпред.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых 11 месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 222,774 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.