Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой

Есть лишь одно исключение — вклады с переменной доходностью. В этом случае в договоре прописывается алгоритм формирования ставки, завязанный, в том числе, на ключевую. Пока она не изменилась, а вот по итогам заседания регулятора в феврале такой сценарий возможен.