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Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ставка по банковскому депозиту фиксируется в момент заключения договора и действует до момента его окончания. Но в ряде случаев банк может снизить ее раньше, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что банки снизили процент по некоторым вкладам после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Однако по уже заключенным договорам ставка не меняется — вкладчики получат все, о чем договорились с кредитной организацией.

Есть лишь одно исключение — вклады с переменной доходностью. В этом случае в договоре прописывается алгоритм формирования ставки, завязанный, в том числе, на ключевую. Пока она не изменилась, а вот по итогам заседания регулятора в феврале такой сценарий возможен.

В остальных случаях снижение ставок касается лишь вновь заключенных договоров, тем, кто уже положил деньги в банк под высокий процент, беспокоиться не стоит, заключил Зварич.