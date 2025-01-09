Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой

Он напомнил, что банки снизили процент по некоторым вкладам после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Однако по уже заключенным договорам ставка не меняется — вкладчики получат все, о чем договорились с кредитной организацией.
Есть лишь одно исключение — вклады с переменной доходностью. В этом случае в договоре прописывается алгоритм формирования ставки, завязанный, в том числе, на ключевую. Пока она не изменилась, а вот по итогам заседания регулятора в феврале такой сценарий возможен.
В остальных случаях снижение ставок касается лишь вновь заключенных договоров, тем, кто уже положил деньги в банк под высокий процент, беспокоиться не стоит, заключил Зварич.