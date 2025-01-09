Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России повысил официальный курс доллара на 10 января

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 10 января 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара повысили с 101,6797 рубля, установленном 29 декабря прошлого года, до 102,2911 рубля (плюс 0,61 рубля).

Курс евро регулятор понизил более, чем на рубль: с 106,1028 рубля до 105,0893 рубля.

Курс китайского юаня также вырос — с 13,4272 рубля до 13,6934 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».