Банк России повысил официальный курс доллара на 10 января

Так, курс доллара повысили с 101,6797 рубля, установленном 29 декабря прошлого года, до 102,2911 рубля (плюс 0,61 рубля).
Курс евро регулятор понизил более, чем на рубль: с 106,1028 рубля до 105,0893 рубля.
Курс китайского юаня также вырос — с 13,4272 рубля до 13,6934 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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