Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП

«Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов — ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%… Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes.
Издание «Украинские новости» со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.