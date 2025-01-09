Forbes: госдолг Украины достиг 92 процентов ВВП

«Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов — ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%… Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes.