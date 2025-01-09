Десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2025 года

МОСКВА, 9 янв — РИА Недвижимость. Обстановка на российском рынке недвижимости, не отличающаяся стабильностью в последнее время, в новом году может еще больше осложниться. Начинается год с неопределенности и тревожных ожиданий — что будет с вводом жилья и спросом на него, с ипотекой, с инвестициями, с некоторыми давно назревшими проблемами, и так далее. В то же время есть и робкие надежды на обещанные меры поддержки со стороны властей. На фоне этого ожидаются и знаковые сделки, и выходы ряда крупных игроков на IPO. РИА Недвижимость традиционно рассказывает о самых ожидаемых событиях рынка в 2025 году.