Цена метра и банкротство застройщиков. Что будет с рынком недвижимости в 2025 году

В связи с этим, в 2025 году даже при сохранении высокой ключевой ставки и снижении объемов продаж новостроек в пределах 20% (по сравнению с 2024 г.), ожидать обвала цен на рынке жилья не следует. Вероятнее всего, чтобы сбалансировать рынок застройщики сократят вывод нового предложения и будут совместно с банками искать варианты стимулирования спроса. При этом возможен дальнейший рост цен в пределах инфляции для компенсации возрастающих издержек застройщиков. «Существенное снижение средней стоимости квадратного метра следует ожидать после изменения структуры предложения на рынке, когда доля объектов “на котловане” будет значительно выше, чем сейчас, а это может произойти уже в 2026 году», — резюмировал Игорь Талалов.