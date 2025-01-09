Банк «Открытие» закрылся

Банк «ФК Открытие» прекратил свою деятельность с 1 января 2025 года в результате реорганизации. Об этом говорится в карточке банка в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Президент — председатель правления банка Михаил Алексеев прекратил полномочия 31 декабря 2024 года, согласно решению совета директоров. Тогда же из банка также ушли два заместителя председателя и три члена правления банка, имена которых не раскрывались.
Банк ВТБ купил «Открытие» в декабре 2022 года за 340 млрд руб. Группа ВТБ уже завершила реорганизацию своих кредитных организаций и присоединила банк «Открытие» к БМ-банку (ранее Банк Москвы), который теперь тоже принадлежит ВТБ.
Клиенты «ФК Открытие», которые не связались в ходе интеграции банка с ВТБ, будут автоматически переведены в БМ-банк, они также станут клиентами ВТБ.
ВТБ изначально планировал ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 году. Однако стратегию поменяли из-за большого количества неконтактных клиентов. Их количество ВТБ оценил в 100 тыс. человек.
В декабре 2024 года банк ВТБ также выкупил долю «Почты России» в 49,99% в Почта Банке за 36 млрд руб. и теперь является единственным владельцем кредитной организации.