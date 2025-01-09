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Акции X5 растеряли весь прирост с начала первых после переезда торгов

Акции X5 выросли на старте торгов после переезда, однако спустя полчаса растеряли весь рост. Аналитики прогнозировали падение бумаг из-за навеса продавцов, а также общего падения рынка за время приостановки торгов.

Источник: Пресс-служба компании X5 Group

Акции российской «ИКС 5» (X5) на Московской бирже после роста на открытии первых после редомициляции торгов перешли к снижению. Сразу после открытия бумаги на максимуме прибавляли 7,22%, поднявшись до ₽3000, но позднее котировки снизились до ₽2780,5, теряя 0,63% на 10:46 мск.

Торги бумагами ретейлера не проводились более девяти месяцев из-за переезда компании в Россию В начале апреля 2024 года торги расписками голландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой структуры ретейлера, были приостановлены из-за принудительной редомициляции ретейлера по закону об экономически значимых организациях (ЭЗО). Последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 был 3 апреля 2024 года, цена закрытия составила тогда ₽2798.

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