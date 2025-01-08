Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды

Всё это не увеличивает доверие к доллару и особенно евро. Государства ищут альтернативы резервам в долларах. В то же время очевидно, что создание какой-то полноценной валюты со стороны, например, БРИКС выглядит утопией. Кроме золота вариантов надежного хранения сформированных резервов остается не очень много. Что касается частных лиц, то многих из них напрягает ситуация с фиатными валютами, даже доминирующими на мировых рынках. Комбинация рекордного соотношения госдолга США и стран ЕС (а также Японии) к их соответственному ВВП вкупе с дефицитами бюджетов более 5% год за годом также заставляют задуматься о будущем.