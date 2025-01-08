В Приднестровье сообщили, что газа республике хватит на 24 дня

Оболоник отметил, что страна находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. По словам министра, сохранение даже минимального движения газа в системе создаст возможность оперативно возобновить поставки ресурса в будущем, в то время как при заморозке понадобятся месяцы для оживления системы.