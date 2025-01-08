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В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред

ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. Китайские потребители распробовали и «влет» раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

Источник: РИА "Новости"

«Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика», — сообщил Дахновский.

Он отметил, что «на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов».

«Распробовали в Китае российских крабов — потребители раскупают влёт», — отметил он.