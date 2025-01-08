В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред

«Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика», — сообщил Дахновский.