В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред

Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения «колбаса со вкусом кальмара» (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество.