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В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред

ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

Источник: © РИА Новости

«Надо признать, что на (китайским — ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая», — заявил Дахновский.

Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения «колбаса со вкусом кальмара» (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество.

«В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается», — указал он.