В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред

«Надо признать, что на (китайским — ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая», — заявил Дахновский.
Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения «колбаса со вкусом кальмара» (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество.
«В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается», — указал он.