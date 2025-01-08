В Госдуме доработают проект о единой форме отчетности УК перед жильцами

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний (УК) перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, а также обязать УК размещать отчеты в системе ГИС ЖКХ.
«Принятый в первом чтении законопроект дорабатываем ко второму чтению, где вводим для управляющих организаций обязательную форму отчетности перед жильцами, которую утвердит Минстрой РФ», — сказал Кошелев.
По его словам, на данный момент Жилищный кодекс РФ обязывает управляющую организацию ежегодного отчитываться о выполнении договора управления за предыдущий год, но конкретной формы отчёта УК нет, чем многие организации и пользуются.
«Как правило, отчёт представляет собой в лучшем случае одну страницу с перечислением работ, проверить выполнение которых не представляется возможным», — отметил Кошелев.
По мнению парламентария, принятие данного законопроекта позволит сделать данные, включая потраченные средства граждан, открытыми и доступными для каждого, кроме того, УК больше не смогут «жонглировать цифрами и вводить людей в заблуждение».