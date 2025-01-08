Россия сократила поставки удобрений в США

Так, за эти одиннадцать месяцев этого года Россия экспортировала удобрений на 989,2 миллиона долларов (1,3 миллиарда за тот же период годом ранее). Последний раз меньше поставки были в коронавирусный 2020 год.
США уменьшили закупки азотных удобрений на 27% — до 567,7 миллиона долларов, а смешанных — в 14 раз, до 8,9 миллиона. В то же время спрос на фосфорные удобрения остался неизменным — 50,7 миллиона долларов, а на калийные, наоборот, вырос — на 15%, до 361,9 миллиона долларов.
По итогам отчётного периода Россия была вторым основным поставщиком удобрений в США. Лидерство за собой сохранила Канада с 3,45 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия, которая экспортировала в США этой продукции на 682,3 миллиона долларов. В пятёрку также вошли Катар (317,3 миллиона долларов) и Израиль (299,1 миллиона).