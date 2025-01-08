Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году

Как и годом ранее, основными экспортерами продуктов из какао-бобов в 2024 году стали страны Евросоюза. Первыми в списке остались Германия, Бельгия и Польша — по итогам первых 9 месяцев прошлого года (более актуальных данных пока нет) они экспортировали шоколада на 5,01 миллиарда, 3,16 миллиарда и 2,35 миллиарда долларов соответственно. При этом Германия нарастила поставки на 10% в годовом выражении, Бельгия — на 31%, а Польша — на 18%.
В пятерку также вошли Италия и Нидерланды, по итогам 9 месяцев поменявшиеся местами. Итальянский экспорт вырос на 16% — до 2,17 миллиарда долларов, а голландский — на 8%, до 2,06 миллиарда долларов.
Следом расположились Канада, чьи продажи продукции из какао-бобов за 9 месяцев увеличились почти на треть, до 1,96 миллиарда долларов; США — рост на 20%, до 1,58 миллиарда; и Франция — рост на 11%, до 1,38 миллиарда. Замкнули десятку лидеров Швейцария, чей экспорт достиг 827,9 миллиона долларов, увеличившись на 12% в годовом выражении, и Великобритания, у которой продажи шоколада сократились на 5% — до 721,9 миллиона долларов.
В топ-15 стран также вошли Турция — 610,1 миллиона долларов (-1%), Мексика — 585,4 миллиона (+16%), Австрия — 579,9 миллиона (+23%), Испания — 541,9 миллиона (+4%) и Швеция — 414,2 миллиона (+12%).
При этом, как сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС), Россия экспортировала шоколадной продукции за 9 месяцев 2024 года более чем на 500 миллионов долларов, или 178 тысяч тонн. Таким образом, она занимает 15-е место.