Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году

Как и годом ранее, основными экспортерами продуктов из какао-бобов в 2024 году стали страны Евросоюза. Первыми в списке остались Германия, Бельгия и Польша — по итогам первых 9 месяцев прошлого года (более актуальных данных пока нет) они экспортировали шоколада на 5,01 миллиарда, 3,16 миллиарда и 2,35 миллиарда долларов соответственно. При этом Германия нарастила поставки на 10% в годовом выражении, Бельгия — на 31%, а Польша — на 18%.