Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред

«В целом дал бы позитивную оценку прошлому 2024 году. Предпринятые правительствами наших стран усилия, слаженная совместная работа, а также креативность, мобильность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили, в общем, достаточно эффективно развивать наше торгово-экономическое сотрудничество», — заявил Дахновский.
По его словам, «об этом свидетельствуют и показатели товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов».
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.