Исследование показало, что россияне увеличивают «подушку безопасности»

Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования.