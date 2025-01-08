Исследование показало, что россияне увеличивают «подушку безопасности»

«77% россиян продолжат формировать финансовую “подушку безопасности” в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства», — говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3 тысяч клиентов банка.
Половина опрошенных из тех, кто задумывается о сбережениях, готова откладывать ежемесячно 5−10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10−15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую «подушку безопасности» свыше 50% ежемесячных начислений.
«По оценке экспертов “Почта банка”, это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность», — поясняется в исследовании.
На вопросы о способах накопления 11% россиян ответили, что готовы использовать преимущества программы долгосрочных сбережений. При этом четверть опрошенных пока изучает возможности этого финансового инструмента. Использовать накопительные счета будут 44,5%, а вклады 26%. Инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке будут 12% опрошенных, а 2% начнут вкладывать средства в покупку золота.
Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования.
На вопрос о покупке дома или квартиры в 2025 году утвердительно ответили 17% опрошенных. Еще 2% купят дачу, а около 10% россиян копят деньги для первоначального взноса на покупку недвижимости в ипотеку.
Покупку личного транспорта в следующем году запланировала четверть россиян. При этом 23% рассказали о том, что хотят купить автомобиль, а 2% опрошенных выбрали для себя уникальные виды транспорта, например мотоцикл, яхту или моторную лодку. При этом 75% россиян не планируют приобретать транспортные средства.