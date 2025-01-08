FT рассказала об успехе китайских перевозчиков из-за решения России

Европейских перевозчиков это не устраивает. По мнению генерального директора нидерландской компании KLM Марьян Ринтел, руководство ЕС должно принять финансовые меры, которые будут способствовать честной конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими. Так, облет России увеличивает время полета на два—четыре часа и цены на билеты. В результате китайские перевозчики получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское небо.